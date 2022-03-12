Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате — Песков
Третий раунд переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси, 7 марта 2022 года (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)
Переговоры украинской и российской делегаций по прекращению военных действий перешли в видеоформате.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
«Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — заявил он.
12 марта президент Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией по поводу завершения войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, сейчас дипломаты работают и проговаривают некоторые подробности возможной повестки дня между Украиной и Россией.
Позже он заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.
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