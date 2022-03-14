Подоляк сообщил о технической паузе в переговорах с Россией 14 марта, 15:56 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с Россией взяли техническую паузу.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — написал он в Twitter.



Ранее Михаил Подоляк сообщал, что 14 марта проходит четвертый раунд переговоров в видеоформате. Позиции Украины неизменны: мир, прекращение огня, отвод всех российских войск.

Президент Владимир Зеленский пообещал вечером в понедельник рассказать об итогах переговоров со страной-агрессором.

Пока переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате. По итогам третьего раунда переговоров 7 марта Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров».

10 марта в Турции прошла встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, но достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи Кулеба. Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».

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