Генерал США Милли увидел «окно возможностей» для переговоров Украины c РФ после отступления оккупантов из Херсона 11 ноября, 13:49 Генерал США Марк Милли заговорил об «окне возможностей» для возобновления переговоров с РФ (Фото:Thilo Schmuelgen/Reuters)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что отступление оккупационных войск РФ из Херсона означает «окно возможностей» для возобновления переговоров Украины с Россией.

Как сообщает Sky News, высокопоставленный американский генерал отметил, что Москва использует отступление, чтобы восстановить свои войска для возможного весеннего наступления. Но добавил: «Здесь также есть возможность, окно возможностей для переговоров».

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Милли пояснил, что для достижения успеха в этом И Украина, и Россия якобы должны прийти к «взаимному признанию» того, что победа «возможно, недостижима военными средствами, и поэтому нужно обратиться к другим средствам».

Генерал также объяснил решение войск РФ покинуть правобережье Херсонской области.

«Я считаю, что они делают это для того, чтобы сохранить свои силы для восстановления оборонительных линий к югу от реки Днепр, но это еще предстоит увидеть», — резюмировал он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на том, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».