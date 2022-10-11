Переговоры с Россией при Путине невозможны, ракетные обстрелы это доказали — оборонный комитет Бундестага 11 октября, 13:43 По мнению Циммерманн, война закончится только при передаче материальной помощи Украине (Фото:Marie-Agnes Strack-Zimmermann/Facebook)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн убеждена, что с российским диктатором Владимиром Путиным невозможно договариваться.

Об этом сообщает Welt.

«Вы не можете вести переговоры с Россией при Путине и его последователях. Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов самого центра Киева и других городов», — заявила она.

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По мнению Циммерманн, война закончится только при передаче материальной помощи Украине. Она добавила, что украинскую армию необходимо подготовить к зиме.

«От снаряжения для холодных месяцев до боеприпасов и артиллерии. Однако для южного фланга Украине в первую очередь нужны основные боевые танки», — подчеркнула глава оборонного комитета.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины. Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях.

Для атак российские оккупанты использовали ракеты типа Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С и дроны-камикадзе, большую часть дронов и почти половину ракет удалось сбить.