Польские спецназовцы охраняли украинскую делегацию на переговорах с РФ в начале полномасштабного вторжения — СМИ 14 марта, 17:47 Прес-конференція після переговорів (Фото:www.president.gov.ua)

Спецназовцы из Польши обеспечивали безопасность представителей Украины на переговорах в Бресте в феврале-марте 2022 года, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По информации журналистов, польские бойцы также охраняли олигарха Романа Абрамовича, который был посредником в украинско-российских переговорах в первые недели войны.

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«Украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым вылетела в Беларусь из Белой Подляски на вертолете S-70i Black Hawk авиационной группы воинской части GROM», — говорится в материале.

Как сообщили источники в правительстве Польши, защитой украинцев по пути в Беларусь уже занимались операторы военной комендатуры из Люблинца, которые задолго до войны сотрудничали с украинским спецназом.

Издание пишет, что полеты украинских чиновников в Брест с польской стороны контролировали тогдашний руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и замглавы МИД Марцин Пшидач.

В свою очередь, за рейсы украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича на переговоры из Ясенка под Жешувом в Анкару отвечал тогдашний министр в канцелярии президента Анджея Дуды — Якуба Кумоха.

«В начале марта не было понятно, могут ли украинцы, которые летят в Беларусь на переговоры, быть уверены в возвращении. Польская охрана дала определенную гарантию, что они вернутся целыми и невредимыми», — рассказал один из участников событий.

Военнослужащие, участвовавшие в полетах, подтверждают, что риски были просчитаны, также было проанализировано, как реагировать на сценарий, когда есть угроза военным из страны НАТО.

Собеседник польского издания добавил, что причиной привлечения Польши к переговорам была надежда, что россияне, увидев силу сопротивления украинцев, «начнут говорить по-настоящему».

"После первых переговоров стало ясно, что это была иллюзия", - сказал он.

При этом, официально эти события никто не подтвердил.

28 февраля 2022 года украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров в Беларуси.

3 марта прошел второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».