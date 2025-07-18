В Кремле внезапно согласились с Зеленским относительно того, что переговорам надо добавить «больше динамики»
Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков/Pool via REUTERS)
Спикер главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением о том, что переговорам с Украиной надо добавить «больше динамики». Об этом сообщает российское агентство Интерфакс в пятницу, 18 июля.
В частности, так Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что надо активизировать переговорный трек.
Представитель Кремля считает, что слова Зеленского являются «позитивным сигналом» и с этим Россия якобы соглашается.
Зеленский заявлял, что задача Рустема Умерова на посту нового секретаря СНБО будет «активизировать переговорный трек» с Россией.
«Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе», — заявлял украинский президент.
16 июля Песков выразил надежду, что США «давят на Украину» для того, чтобы Киев сел за стол переговоров со страной-агрессором.
14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.
Financial Times со ссылкой на осведомленные источники отмечал, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.
14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.
Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.
Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.