Непопулярная точка зрения. На какие компромиссы может пойти Украина в переговорах с Россией — Фесенко 14 марта, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Оболонского района Киева. 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Политолог Владимир Фесенко считает, что во время переговоров с Россией Украина может пойти на компромисс и отказаться от идеи вступления в НАТО, ведь Альянс оказался слабой гарантией безопасности.

«Скорее всего, украинская сторона готова искать компромиссы, но не в принципиальных для нас вопросах, которые касаются нашего суверенитета. <...> Выражу, возможно, непопулярную точку зрения. Можно достичь компромисса в теме НАТО. Мы уже увидели: если по [вступлению в] Европейский Союз у нас есть шансы, то по НАТО — ничего не меняется. К сожалению, мы видим, что сейчас НАТО — это слабая гарантия безопасности. Главная гарантия безопасности — это наша армия. <...> И потому, на мой субъективный взгляд, в теме НАТО можно пойти на компромиссы. Другое дело, нельзя идти на компромиссы в теме признания потери части наших территорий и, безусловно, нельзя идти на компромиссы в вопросе демилитаризации. <...> Если речь идет об ограничениях, то они должны касаться не только Украины, но и России. Например, если есть какие-либо ограничения для Украины по авиации, наступательным видам оружия (танках), те же ограничения должны быть по Крыму, по приграничным территориям [РФ], по Беларуси. Но на такие компромиссы вряд ли пойдет Россия. Поэтому думаю, что вопрос будущих отношений России и Украины, судьбы Украины будет решаться на полях боев, а не за столом переговоров», — отметил в эфире Радио НВ Фесенко.

Российские чиновники неоднократно повторяли, что Россия требует от Украины сложить оружие, провести демилитаризацию и денацификацию, а также закрепить внеблоковый статус и невступление в НАТО в Конституции и признать ранее оккупированные РФ территории. Взамен Россия обещает закончить начатую ею же войну против Украины.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Альянсы не работают, гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля.

Также он отметил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку Альянс не выражает готовности принять Украину и опасается конфронтации с РФ, которая начала войну против Украины.

Руководитель фракции Слуга народа, глава украинской делегации по переговорам с РФ Давид Арахамия заявил, что страны НАТО не готовы даже обсуждать вопрос о том, чтобы Украина вступила в Альянс в ближайшие 5 или 10 лет. Он добавил, что украинские власти не будут бороться только за факт существования самой заявки на вступление.

В настоящее время идет четвертый раунд переговоров с РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что коммуникация идет тяжело. В настоящее время стороны взяли техническую паузу.

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