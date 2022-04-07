Офис президента ответил на утверждения Лаврова, что Украина якобы отошла от озвученных в Стамбуле предложений 7 апреля, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что новый проект соглашения, представленный Украиной 6 апреля, якобы отличается от предложений, которые зафиксировали на переговорах в Стамбуле 29 марта.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Заявление Лаврова опубликовал МИД страны-агрессора.



"…В том [Стамбульском] документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля", — утверждает российский министр.



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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Суспільному напомнил, что «в рамках переговорного процесса Украина никак не взаимодействует с группой господина Лаврова».

«Мягко говоря, не совсем понятно, к чему его комментарии вообще. Потому что от российских официальных переговорщиков мы подобного не слышим. Во-вторых, нам хорошо известна и понятна традиционная тактика россиян. Постоянно вбрасывать в публичное пространство те или иные провокационные заявления И, в-третьих, Украина предложила формальное решение, где в основе лежат юридически мотивированные гарантии безопасности, и не видит смысла менять свою принципиальную позицию».

В комментарии Украинской правде Подоляк добавил, что российская сторона за счет провокационных заявлений пытается давить на позиции Украины.

После переговоров делегаций в Турции 29 марта украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



По словам главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.



Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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