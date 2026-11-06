Первые с февраля: Кушнер подтвердил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут на следующей неделе в Абу-Даби

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве 5 сентября 2026 года (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

На следующей неделе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры в формате Украина — РФ — США, сообщил 5 ноября зять и спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Мы работаем с обеими сторонами над разработкой практических решений, которые смогут сделать эти переговоры максимально содержательными и продуктивными», — написал Кушнер в социальной сети X.

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Он также рассказал о встречах с представителями Украины, НАТО и европейскими партнерами в Брюсселе 5 ноября, на которых обсуждались гарантии безопасности и европейская архитектура безопасности после войны.

«Наша цель — учесть опасения всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов», — отметил Кушнер.

4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры Украины, США и Европы, посвященные послевоенному восстановлению Украины, ее экономическому развитию и гарантиям безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие в этих встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры пройдут 10−11 ноября в Абу-Даби.

В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.