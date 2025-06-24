Эрдоган выступает за продолжение Стамбульского процесса между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и в дальнейшем будет прилагать усилия для дипломатического завершения войны России против Украины и будет работать над продолжением Стамбульского процесса .

Об этом он сказал во вторник, 24 июня, перед отбытием на саммит НАТО в Гаагу, сообщает Укринформ.

«Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги для продолжения Стамбульского процесса», — отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, во время саммита в Гааге Турция будет акцентировать на своих мирных инициативах, которые не противоречат ее обязательствам перед НАТО.

«После трехлетнего перерыва мы собрали стороны вместе в Стамбуле», — сказал президент.

Он также сообщил, что усилия по прекращению войны против Украины будут среди ключевых тем саммита.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Украина предложила агрессору встречу на уровне лидеров до конца месяца с возможностью присутствия третьей стороны — например, американского президента. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время переговоры «вряд ли» состоятся.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя между военными, а прекращение огня нужно для того, чтобы убитых не было. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Владимиром Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.