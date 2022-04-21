Джонсон о переговорах Украины с Россией: «Как можно вести переговоры с крокодилом, если ваша нога в его пасти?» 21 апреля, 07:40 Цей матеріал також доступний українською Зеленский и его представители не могут доверять России в любых переговорах, считает Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил под сомнение перспективы мирных переговоров Украины с Россией, сравнив это с переговорами с «крокодилом».



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Британский лидер предположил, что теперь Владимир Зеленский и его представители не могут доверять России в любых переговорах, сообщает The Guardian.

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По его словам, «очень сложно понять», как украинцы могут сейчас вести переговоры с [российским диктатором Владимиром] Путиным, «учитывая его явное отсутствие добросовестности и очевидную стратегию, заключающуюся в том, чтобы попытаться поглотить и захватить столько территории Украины, сколько сможет».

«А потом, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы или даже начать новый штурм Киева. Я действительно не понимаю, как украинцы могут легко сесть и прийти к каким-то договоренностям. Как вы можете вести переговоры с крокодилом, если он зажал вашу ногу в пасти?» — выразил недоумение Джонсон.

Британский премьер отметил, что НАТО продолжит придерживаться стратегии поставки Украине оружия для самообороны.

Джонсон предположил, что у Зеленского была, по его словам, «довольно максималистская позиция»: он хотел, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске, добавив, что «в отношении Крыма они не такие максималисты».

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



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Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



По словам Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора. Встреча может состояться, когда делегации закончат работу над документами.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.

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