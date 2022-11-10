«Не собираемся указывать, что им делать». Байден заявил, что вопрос переговоров с РФ зависит от Украины

10 ноября, 09:13
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Байден говорит, что ничего не будет решаться об Украине без Украины (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Байден говорит, что ничего не будет решаться об Украине без Украины (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что США не собираются говорить украинцам, что им делать в вопросе компромиссов и переговоров с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время общения с журналистами.

Байден отметил, что предстоит выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с РФ. Затем он уточнил, что не имел ввиду компромиссы относительно территориальных уступок.

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«Нет, я не думаю. Это зависит от украинцев. Ничего без Украины об Украине», — сказал президент США.

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Он пояснил, что имел ввиду ситуацию вокруг Херсона.

«Я сказал, что произойдет следующее: обе стороны будут восстанавливаться, решать, что они будут делать зимой, и решать, пойдут ли они на компромисс. Это — то, что должно произойти, независимо от того, будет это или нет. Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать», — резюмировал Байден.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

https://www.youtube.com/watch?v=l6qbYIx9oxs

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение Устава ООН;
  • возмещение всех убытков, причиненных войной;
  • наказание каждого военного преступника;
  • гарантии, что вторжение не повторится.
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Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на том, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Джо Байден Переговоры с Россией Война России против Украины

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