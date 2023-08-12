Дипломатический советник Зеленского: Какая разница, кто будет от России за столом переговоров? Они должны зафиксировать окончание войны

12 августа, 15:15
NV Премиум
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Среди участников встречи в Джидде «собеседники» России отсутствовали, уверяет Игорь Жовква (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Среди участников встречи в Джидде «собеседники» России отсутствовали, уверяет Игорь Жовква (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Россию пригласят на финальный этап переговоров по мирному процессу в Украине для того, чтобы зафиксировать ее капитуляцию, сейчас страны-участники консультаций по имплементации украинской формулы мира не обсуждают будущее страны-агрессора. Об этом в интервью NV сказал заместитель главы ОП, дипломатический советник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.

По его словам, схема, которая обсуждалась на встрече советников по нацбезопасности более 40 стран в Джидде, не предусматривает участия РФ в текущем процессе.

«Сейчас не о чем говорить со страной, которая продолжает бомбардировки, не выводит свои войска, нарушает абсолютно все принципы международного права, нормы и принципы Женевских конвенций, Устав ООН и тому подобное. Сейчас не о чем говорить с ними ни одной цивилизованной стране. У них есть, очевидно, свой круг собеседников. Но это точно не те страны, которые присутствовали в Джидде», — отметил Жовква.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Россия Переговоры с Россией Игорь Жовква Война России против Украины Формула мира

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