Дипломатический советник Зеленского: Какая разница, кто будет от России за столом переговоров? Они должны зафиксировать окончание войны 12 августа, 15:15 NV Премиум Среди участников встречи в Джидде «собеседники» России отсутствовали, уверяет Игорь Жовква (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Россию пригласят на финальный этап переговоров по мирному процессу в Украине для того, чтобы зафиксировать ее капитуляцию, сейчас страны-участники консультаций по имплементации украинской формулы мира не обсуждают будущее страны-агрессора. Об этом в интервью NV сказал заместитель главы ОП, дипломатический советник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.



По его словам, схема, которая обсуждалась на встрече советников по нацбезопасности более 40 стран в Джидде, не предусматривает участия РФ в текущем процессе.

«Сейчас не о чем говорить со страной, которая продолжает бомбардировки, не выводит свои войска, нарушает абсолютно все принципы международного права, нормы и принципы Женевских конвенций, Устав ООН и тому подобное. Сейчас не о чем говорить с ними ни одной цивилизованной стране. У них есть, очевидно, свой круг собеседников. Но это точно не те страны, которые присутствовали в Джидде», — отметил Жовква.

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