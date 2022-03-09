Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым

9 марта, 22:26
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Кулеба (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью (Турция), где 10 марта пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в Twitter.

Ранее Кулеба говорил, что украинская сторона будет добиваться прекращения огня, освобождения территорий Украины и решения всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Читайте также:
Хроника 14-го дня войны. Кулеба прибыл в Анталию для переговоров с Лавровым, в Мариуполе заявили о 1300 погибших
https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1501651229268709379

7 марта в МИД Турции заявили, что в турецкой Анталье пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская и российская делегации провели три раунда переговоров на территории Беларуси. Во время последних переговоров 7 марта стороны достигли прогресса «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». РФ продолжает нарушать договоренности, но 9 марта из всех уголков Украины удалось вывезти 40 тысяч человек.

9 марта — 14-й день полномасштабной войны России против Украины. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города, украинские защитники и население продолжают оборону.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Турция Сергей Лавров Анталья Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ