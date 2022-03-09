Кулеба прибыл в Анталью на переговоры с Лавровым 9 марта, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью (Турция), где 10 марта пройдут его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в Twitter.

Ранее Кулеба говорил, что украинская сторона будет добиваться прекращения огня, освобождения территорий Украины и решения всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.



7 марта в МИД Турции заявили, что в турецкой Анталье пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Украины, России и Турции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская и российская делегации провели три раунда переговоров на территории Беларуси. Во время последних переговоров 7 марта стороны достигли прогресса «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». РФ продолжает нарушать договоренности, но 9 марта из всех уголков Украины удалось вывезти 40 тысяч человек.

9 марта — 14-й день полномасштабной войны России против Украины. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города, украинские защитники и население продолжают оборону.

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