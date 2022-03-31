«Это не меню в ресторане». Огрызко растолковал для России, что предложения украинской делегации — комплексные 31 марта, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Турция, 29 марта 2022 год (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя предложения украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что «вопрос Крыма и Донбасса окончательно решен». По мнению дипломата Владимира Огрызко, представитель оккупантов не понимает, что это пакетное предложение.



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«Не надо выдергивать отдельные детали, а нужно говорить о ситуации в целом. Насколько я понимаю по заявлениям руководителя [украинской] делегации [Давида Арахамии], все должно быть в пакете. Нельзя один элемент взять, а другой оставить. Это не меню в ресторане. Мы уже услышали, что для России тема Крыма „закрыта“, поэтому никаких разговоров не будет. Следовательно, теряется смысл всех других так называемых предложений договоренностей», — отметил в эфире Радио НВ Огрызко.



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Также его огорчает тот факт, что среди членов украинской делегации нет дипломатов:

«Досадно, что в Украине не нашлось дипломатов, которые могли бы возглавить делегацию, потому что, как и любая другая профессия, это требует опыта, знаний, умения анализировать. <...> Любой международный документ — это работа за столом, работа с деталями. Это не обсуждение идей, тезисов. Это работа с каждой запятой и каждой точкой. Из того, что мы сейчас слышим, до [окончательного решения], я так понимаю, очень далеко. Там столько подводных камней, что сейчас говорить об этом, как о чем-то реалистичном, по меньшей мере, очень рано».

Советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что Украина предлагает России зафиксировать в отдельном пункте мирного договора позицию стран в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированных Россией Крыма и Севастополя. По его словам, предложение по Крыму является «революционным», ведь возвращает вопрос полуострова в повестку дня.

Вопросы временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсуждать в рамках переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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