Зеленский: В России когда-нибудь будет руководство, с которым Украина будет общаться, если нет войны. Какой смысл говорить с Путиным? 22 октября, 22:04 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский считает, что в России «обязательно» будет руководство, с которым Украина будет общаться «в том или ином виде», но при условии — не будет войны, развязанной Москвой.



Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры Украины с РФ могут возобновиться после возвращения всех своих территорий в границах 1991 года. Президент подчеркнул, что россияне должны покинуть территорию в международно признанных границах — «и тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить».

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«Это справедливо. Чтобы говорить надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014 года. И с этой точки можно попытаться решить вопрос дипломатично», — сказал он.

Зеленский добавил, что псевдорефрендум и попытка аннексии четырех украинских областей поставили точку в возможности переговоров.

«Все это „бла-бла-бла“, причем старого человека, который уже не помнит, где он давал слово, где не давал. Вот что происходит. И потому какой смысл мне как президенту страны разговаривать с человеком, который что-то говорит, а завтра меняет позицию», — сказал он, имея в виду диктатора Владимира Путина.



По мнению Зеленского, со стороны другого руководства РФ должен быть не ультиматум, а диалог и уважение суверенитета, права Украины и ее граждан.

«При таких условиях, конечно, будет общение», — сказал он.

В то же время уровень будущих отношений, по словам президента, будет зависеть от того, вернут Украине ее земли или Украина вернет свои земли и какой ценой. Он убежден: возвращения к тем отношениям, которые были между Киевом и Москвой до войны, не будет.

«Они унесли много людей и много жизней. Общество им этого уже не простит. Вы не должны диктовать обществу, как им относиться к другому обществу государства, которое хотело вчера стереть вас с лица земли. Это будет выбор нашего общества — говорить с ними или вообще не говорить», — добавил Зеленский.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

