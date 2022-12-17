«Сейчас нет предмета для разговора». Зеленский назвал условия для переговоров с РФ

17 декабря, 02:21
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Переговоры с РФ возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Сейчас нет предмета для разговора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

«Все, что нас интересует, — это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент, с нацистской Россией», — заявил Зеленский.

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При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.

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«Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он причинил Украине, миру, но в первую очередь своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться», — сказал Зеленский.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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