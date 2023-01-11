Любой преемник Путина будет выводить войска и будет говорить о репарациях — российская журналистка 11 января, 14:46 По словам Ольги Курносовоъ, даже Николай Патрушев прекратит войну, если станет преемником Владимира Путина (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Главная редактор сайта After Empire Ольга Курносова в интервью Радио NV заверила, что любой преемник российского диктатора Владимира Путина будет выводить войска из Украины и будет говорить о репарациях.

«На мой взгляд, любой преемник (вы будете смеяться, но даже Николай Патрушев, я уверена) будет выводить войска, садиться за стол переговоров и говорить о репарациях. Просто другого выхода не будет ни у кого!» — подчеркнула Курносова в эфире Радио NV.

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Она сравнила это с ситуацией после смерти Сталина, когда, по ее словам, даже при Лаврентии Берии, если бы его не посадили и не расстреляли, была бы оттепель, так же, как при Никите Хрущеве, «потому что исторически другого пути нет».

«И сегодня исторически возможно только одно: вывод войск, выплата репараций, признание поражения», — добавила журналистка.

Курносова также отметила, что именно Патрушев первым выступил против того, чтобы признавать «Л/ДНР» на заседании Совбкза РФ перед полномасштабным вторжением в Украину, а его поддержали Михаил Мишустин и Сергей Нарышкин.

«Итак, как раз силовой блок — и Патрушев, и Нарышкин прекрасно понимают, в какой заднице оказалась Россия, насколько, с точки зрения военной силы, Россия проиграла все, что можно. Все, что нельзя, тоже проиграла. И что из этого нужно выскакивать как можно быстрее», — подытожила она.

Ранее политолог Николай Давидюк назвал уникальным шансом Путина выжить отказ баллотироваться на выборах в 2024 году.

«Его преемник, который будет приемлем Западу и Путину, будет прятать Путина где-то по бункерам. И он будет жить, тратить свои деньги, не выезжая из России», — предположил политолог.