Спикер МИД Украины Георгий Тихий, в частности, сказал, что документы, которыми стороны обменялись на предыдущих переговорах, «называть меморандумами немного некорректно». (Фото: www.mfa.gov.ua)

Меморандум, который делегации страны-агрессора РФ предоставила представителям Украины на предыдущих переговорах в Турции априори полон нереалистичными требованиями и очень далек от выполнения.

Об этом 23 июля заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил во время брифинга по итогам нового раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, сообщает Суспільне.

Дипломат, в частности, сказал, что документы, которыми стороны обменялись на предыдущих переговорах, «называть меморандумами немного некорректно».

«Это Россия их так называет, потому что меморандум — это такой документ, который согласовывается двумя сторонами. И, видимо, это какая-то стратегическая точка зрения. Документы были опубликованы в прессе достаточно давно, и общественность может сделать собственные суждения об этих документах», — сказал Тихий.

По словам спикера МИД, украинский меморандум, напротив, «очень логичен, очень конструктивен».

«Если же посмотреть на российский меморандум, он заполнен ультиматумами, максималистскими требованиями и утверждениями», — подчеркнул Тихий.

Как заявил спикер МИД, «оружие должно замолчать, а дипломаты начать говорить»

«Что касается Украины, принципиальная позиция, что нам нужно перемирие. И мы считаем, что это логично. Оружие должно замолчать, а дипломаты начать говорить. И если у нас есть полномасштабное прекращение огня, тогда дипломатия будет значительно более эффективной. Опять же, что касается природы документов, они очень разные, это правда, но важно вспомнить, что украинский документ можно выполнить, а российский документ очень далек от этого», — подытожил Тихий.

Требования России к Украине — что известно

2 июня российские пропагандисты опубликовали текст «меморандума», который страна-агрессор передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле.

В частности, Россия требует вывода украинских войск из четырех областей Украины, «международного признания Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России», нейтралитета Украины, отказа от получения ядерного оружия и т. д.

Согласно документу, опубликованному российскими пропагандистами, страна-агрессор требует от официального Киева:

вывода ВСУ с оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, а также из Херсонской и Запорожской областей;

отвода ВСУ с «Донбасса и Новороссии за 30 дней прекращения огня»;

«международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии» в составе страны-агрессора РФ;

нейтралитет Украины;

проведение выборов в Украине, а затем « подписание мирного договора»;

подписание мирного договора»; «запрет на передислокацию ВСУ», за исключением « перемещений для отвода войск на согласованное расстояние;

перемещений для отвода войск на согласованное расстояние; запрета на прием и размещение ядерного оружия в Украине;

прекращения поставок западного оружия в Украину и предоставления разведданных;

«мирный договор» между Россией и Украиной должен быть « одобрен юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН»;

одобрен юридически обязывающей резолюцией Совбеза ООН»; провести амнистию « политзаключенных» и освободить « удерживаемых военных и гражданских лиц»;

политзаключенных» и освободить удерживаемых военных и гражданских лиц»; обеспечить « полноту прав, свобод и интересов русскоязычных»;

полноту прав, свобод и интересов русскоязычных»; «отказаться от взаимных претензий» в связи с ущербом от боевых действий.

«распустить националистические организации и партии»;

отказаться от санкций против России;

снять ограничения с УПЦ МП;

возобновить дипломатические и экономические отношения с Россией.

16 июня заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.

Грушко придумал, что такое оружие на территории Украины якобы «создает огромную угрозу безопасности и для западных государств».

Спикер МИД Украины Георгий Тихий позднее назвал новые российские требования по уничтожению всего предоставленного Западом оружия «полной неадекватностью».