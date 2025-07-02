«Дипломатический риск». NYT опубликовал подробности первого почти за три года разговора Макрона и Путина

Эммануэль Макрон впервые провел телефонный разговор с Владимиром Путиным с 2022 года (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Во время своего первого телефонного разговора почти за три года президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин, по-видимому, нашли общий язык по Ирану, однако их разногласия по поводу войны в Украине продолжаются, сообщает NYT .

В материале говорится, что разговор был инициирован после бомбардировки США ядерных объектов Ирана. Оба лидера разделяют озабоченность «сохранением глобального режима ядерного нераспространения».

Журналисты отмечают, что звонок был «дипломатическим риском» для Макрона из-за того, что западные лидеры пытаются поддерживать изоляцию Москвы с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Путин попытался использовать войну между Израилем и Ираном и ее последствия как способ разорвать эту изоляцию, представив Россию в выгодном положении для посредничества из-за ее тесных связей с Ираном.

Макрон посетил Москву за три недели до российского вторжения на Украину в 2022 году в надежде использовать дипломатию, чтобы отговорить от нападения.

Макрон после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он сказал Зеленскому, что Путин не демонстрирует готовности к завершению войны.

Это был первый телефонный разговор Путина с одним из лидеров Европейского союза после его беседы с Олафом Шольцем, который в то время был канцлером Германии, в ноябре прошлого года.

Ранее о разговоре российского диктатора и президента Франции сообщили в Кремле. Как заявляли в Кремле, Путин сказал во время разговора, что война России против Украины — это «прямое следствие политики западных государств».

Как сообщает Le Parisien, Макрон призвал Путина к «скорейшему» прекращению огня. Он продолжит «обмениваться мнениями» с ним, заявили в Елисейском дворце.

Последний раз Макрон говорил с Путиным в сентябре 2022 года. Во Франции заявили, что разговор длился более двух часов. Основной темой разговора была ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.