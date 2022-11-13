Салливан просил Зеленского подумать о более реалистичных требованиях для переговоров с РФ — WSJ 13 ноября, 20:45 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник президента США Джейк Салливан рекомендовал команде президента Владимира Зеленского подумать о реалистичных требованиях для диалога с РФ, включая пересмотр позиции Киева по Крыму, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным двух чиновников, Салливан сделал это предложение во время визита в Киев 4 ноября. Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров, утверждает издание.

Видео дня

«Господин Салливан рекомендовал команде господина Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма», — утверждают источники издания.

По данным СМИ, США и НАТО допускали начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который «будет более адекватно оценивать реальность».

9 ноября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной «с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент».

Комментируя эти слова Захаровой, в МИД Украины заявили, что Россия имитирует готовность к диалогу.