В интервью Financial Times он отметил заслуги США в возобновлении переговорного процесса между Москвой и Киевом. Однако передача переговоров в руки американской администрации «безответственна», считает он.

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«Мы слишком долго перекладывали ответственность за взаимодействие Европы с Россией на других, и я считаю это безответственным. Теперь, когда у нас есть рамочная основа… я думаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, выдвигая единую позицию… и используя общие тезисы», — сказал президент.

По его словам, теперь, когда сформированы определенные рамки для переговоров, европейские лидеры должны самостоятельно вступить в диалог с Путиным, придерживаясь единой позиции и общих тезисов.

Стубб подчеркнул, что Европа оказалась на развилке между двумя историческими сценариями: повторением Ялтинского соглашения 1945 года, которое фактически отдало Центральную и Восточную Европу в советскую сферу влияния, или Хельсинкского заключительного акта 1975 года, который снял напряженность в отношениях Востока и Запада.

На вопрос, находятся ли США «в лагере Ялты», Стабб ответил, что «надеется, что нет».

«Мы не знаем, в какую сторону склонятся США сейчас. Вероятно, они склоняются больше к лагерю Ялты, но в будущем могут склониться больше к лагерю Хельсинки. Но это не мешает нам взаимодействовать, и я считаю, что нам нужно продолжать это делать», — сказал он.

11 ноября Стубб, который в конце октября вместе с премьер-министром Норвегии провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, назвал российского диктатора «проницательным» и «очень хорошо подготовленным».

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине. Это стало первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле прошлого года.