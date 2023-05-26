Территориальные компромиссы в войне с РФ будут означать поражение демократии — Подоляк

26 мая, 18:39
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Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Любые территориальные уступки в войне с РФ будут означать поражение демократии и консервацию режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Любой „компромиссный сценарий“, который предусматривает освобождение НЕ всех территорий Украины и о котором периодически говорят „анонимные источники“ в европейских и американских элитах, — равнозначен признанию поражения демократии, выигрыша России, консервации режима Путина», — заявил Подоляк.

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По его словам, как следствие, после таких компромиссов, произойдет резкий рост конфликтов в глобальной политике.

«Все это — голубая мечта России. Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в „российский медийный сценарий“ и затягивать конфликт?», — подчеркнул он.

26 мая газета WSJ сообщила, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй, занимающийся украинским урегулированием, во время визита в Европу призвал добиться прекращения огня с сохранением по РФ «ее новых территорий», то есть тех, которые она оккупировала в Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

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