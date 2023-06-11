Подоляк назвал переговоры с РФ убийственными для Украины и Европы 11 июня, 15:07 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена вести переговоры с нынешним кремлевским режимом.

Он подчеркнул, что переговоры с оккупантами — это убийство для Украины и Европы в целом.

«Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно — для Украины, для Европы, для международного права. Для этого вообще не существует ни «российско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — пишет Подоляк.

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Как отметил советник главы Офиса президента, Россия должна убраться с территории Украины, потеряв свою армию и репутацию.

21 мая президент Владимир Зеленский заверил, что, пока российские захватчики не покинут всей территории Украины, никаких мирных переговоров с РФ быть не может.