«Украина никогда не станет на колени». В Офисе президента отвергли возможность тайных переговоров Запада с Путиным 19 ноября, 11:42 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn/File Photo)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада не могут тайно вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным относительно завершения войны, развязанной им против Украины.

Об этом говорится в его Twitter.

«Любые конспирологические теории о „сдаче Украины“ или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну „маленькую деталь“ — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни», — написал Подоляк.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это отвергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности Украины;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил: если Россия не уйдет с захваченных украинских территорий, переговоры будут «правильным способом положить конец войне». По его словам, Соединенные Штаты будут полагаться на Зеленского, который будет решать, когда он будет готов вести переговоры с агрессором и будет ли.