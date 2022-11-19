«Украина никогда не станет на колени». В Офисе президента отвергли возможность тайных переговоров Запада с Путиным
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn/File Photo)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны Запада не могут тайно вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным относительно завершения войны, развязанной им против Украины.
Об этом говорится в его Twitter.
«Любые конспирологические теории о „сдаче Украины“ или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну „маленькую деталь“ — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни», — написал Подоляк.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это отвергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».
4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- восстановление территориальной целостности Украины;
- уважение Устава ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.
Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил: если Россия не уйдет с захваченных украинских территорий, переговоры будут «правильным способом положить конец войне». По его словам, Соединенные Штаты будут полагаться на Зеленского, который будет решать, когда он будет готов вести переговоры с агрессором и будет ли.