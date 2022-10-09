Напомнил о массовых захоронениях. Подоляк предлагает «миротворцам», желающим переговоров с РФ, сформировать трибунал

9 октября, 15:39
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к «миротворцам», желающим переговоров с Россией.

Об этом он написал в Twitter.

В случае, если «миротворцы» склоняются к диалогу со страной-агрессором, Подоляк предлагает им сделать следующее:

  • просмотреть фото и видео массовых захоронений, которые оставили после себя оккупанты;
  • предложить Кремлю немедленно вывести армию РФ с территории Украины;
  • сформировать трибунал и требовать выдачи российских военных преступников.

Видео дня

«Меньше фантазий – больше реалий», — добавил советник главы ОП.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1579031480424337408?s=20&t=p1tFKHtXjeHGvvGmuiEZww

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

Читайте также:
После слов о переговорах. Данилов посоветовал главе Совфеда РФ Матвиенко «думать о линии защиты в Гааге»

Уже через два дня глава Совфеда РФ предложила делегации Украины "просто сегодня" сесть за стол переговоров. Делегация Верховной Рады заявила, что "никаких переговоров с военными преступниками не будет".

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил о зерновой инициативе и обмене пленными. Его спикер заявил, что Путин хочет заключить новую "большую сделку" Росси с Западом.

https://www.youtube.com/watch?v=StJGh4PuQzY
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X