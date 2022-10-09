Напомнил о массовых захоронениях. Подоляк предлагает «миротворцам», желающим переговоров с РФ, сформировать трибунал 9 октября, 15:39 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к «миротворцам», желающим переговоров с Россией.



Об этом он написал в Twitter.

В случае, если «миротворцы» склоняются к диалогу со страной-агрессором, Подоляк предлагает им сделать следующее:

просмотреть фото и видео массовых захоронений, которые оставили после себя оккупанты;

предложить Кремлю немедленно вывести армию РФ с территории Украины;

сформировать трибунал и требовать выдачи российских военных преступников.

Видео дня

«Меньше фантазий – больше реалий», — добавил советник главы ОП.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

Уже через два дня глава Совфеда РФ предложила делегации Украины "просто сегодня" сесть за стол переговоров. Делегация Верховной Рады заявила, что "никаких переговоров с военными преступниками не будет".

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил о зерновой инициативе и обмене пленными. Его спикер заявил, что Путин хочет заключить новую "большую сделку" Росси с Западом.

