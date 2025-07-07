«Денацификация» должна начаться с Москвы. Лавров выдвинул Киеву неприемлемые «условия мира», в МИД Украины дали ответ

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров разразился новой порцией пропагандистских утверждений — в духе того, что Украина якобы должна закрепить «денацификацию» и «демилитаризацию» в возможном мирном соглашении.

Об этом он заявил в опубликованном 7 июля интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Более того, Лавров начал требовать, что официальный Киев «должен отказаться от юридических претензий к России», «отменить санкции» и возвратить под контроль Кремля «замороженные российские активы».

Кроме того, глава МИД РФ в который раз повторил кремлевские тезисы о том, что официальный Киев, мол, «не представляет население» юго-восточных регионов Украины — в частности Автономной республики Крым, Севастополя, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона.

При этом Лавров продолжает утверждать, что РФ «остается открытой для политико-дипломатического» завершения развязанной Кремлем войны, но переговоры должны «идти о прочном мире, а не о перемирии».

Пропагандистские утверждения Лаврова прокомментировал и жестко раскритиковал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

«Настоящая „денацификация“ должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам — азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим», — написал дипломат на своей странице в соцсети X.

Как заявил Тихий, оголтело «воинственная риторика» Лаврова лишний раз показывает, что власти РФ отвергают усилия по достижению мира и вместо этого прибегают к ультиматумам — такими же, как в 2022 году.

«Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских „денацификаторов “, чтобы вернуть их к реальности», — подытожил спикер МИД Украины.

Аналогичным образом заявления Лаврова раскритиковали и представители Центра противодействия информации при СНБО.

«Он также в очередной раз повторил манипулятивные тезисы о „дискриминации русскоязычных“ и „угрозах со стороны НАТО“, которыми Россия традиционно оправдывает вооруженную агрессию против Украины», — заявили в ведомстве.

Как отметили в ЦПД, вместо полного и всеобъемлющего прекращения огня, которое стало бы первым шагом на пути к миру, власти России продолжают продвигать бессмысленную пропаганду о «денацификации» и «первопричинах войны», выдвигая Украине и ее западным союзникам изначально неприемлемые условия.

«Москва в очередной раз демонстрирует, что не стремится к миру. Своей „миротворческой“ риторикой Кремль пытается ввести в заблуждение мировое сообщество и выиграть время для продолжения войны», — подытожили они.

Переговорный процесс между Россией и Украиной

Последние переговоры между РФ и Украиной состоялись 2 июня, где стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что во время переговоров Россия предложила Украине прекращение огня на «два-три дня», чтобы забрать тела погибших. Президент Зеленский после этого назвал россиян идиотами, объяснив, что это и так происходит на поле боя. Украина предлагает России безусловное прекращение огня на 30 дней, агрессор отказывается.

Также Зеленский заявлял, что министр обороны Рустем Умеров контактирует с главой российской делегации Мединским. По его словам, после завершения обменов стороны планируют обсудить дальнейшие шаги.

20 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне.

27 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к проведению третьего раунда переговоров с Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и в дальнейшем будет прилагать усилия для дипломатического завершения войны России против Украины и работать над продолжением Стамбульского процесса.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп сказал своему турецкому коллеге, что посетит потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией в Турции, если Путин также согласится принять в них участие.