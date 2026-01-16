Спикер Кремля Дмитрий Песков и российский диктатор Владимир Путин покидают здание после прямой линии 19 декабря 2025 года (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что Москва положительно расценивает заявления лидеров Франции, Италии и Германии о необходимости возобновления диалога с Россией.

Об этом Песков сказал во время брифинга в пятницу, 16 января, сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Он указал, что Кремль зафиксировал заявления ряда европейских лидеров, «а именно из Парижа, из Рима и даже из Берлина».

Реклама

«По поводу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе, с русскими надо говорить. Это абсолютно корреспондируется с нашим видением», — сказал спикер режима.

Песков добавил, что «это позитивная эволюция их позиции».

При этом он указал, что позиция Лондона «по-прежнему носит деструктивный характер».

19 декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Французский президент подчеркнул, что Европа и Украина заинтересованы в том, чтобы найти правильный формат для возобновления дискуссии.

21 декабря спикер кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что российский диктатор готов к переговорам с Макроном, «если есть взаимная политическая воля».

9 января 2026 года премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что наступил момент, когда и Европа должна говорить с Россией.