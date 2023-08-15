Переговоры с РФ «существуют только в интернете», никто не вынуждает Украину к диалогу — Данилов
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что западные партнеры не вынуждают Украину к проведению переговоров с Россией.
В интервью Ilsussidiario он подчеркнул, что разговоры о возможных переговорах с РФ «существуют только в интернете».
«Нам не указывали на обязательство вести переговоры», — заявил он.
Кроме того, Данилов отреагировал на мирную миссию, инициатором которой является Папа Римский Франциск. Секретарь СНБО считает, что если «Папа готов пожать руку убийцам 500 украинских детей, то в этом мире точно происходит нечто плохое и антихристианское».
Данилов убежден, что у России нет другой альтернативы, кроме как быть «разгромленной на украинской земле».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Украины со страной-агрессором РФ возможны после вывода российских войск с оккупированных украинских территорий. Однако, по словам министра, договоренности будут заключены не с Путиным, который не может быть «партнером в переговорах».