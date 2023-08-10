Решение о переговорах с Путиным должен принимать Зеленский — Госдеп 10 августа, 04:44 Мэттью Миллер (Фото:www.state.gov)

Президент Украины Владимир Зеленский должен лично принимать решение относительно любых потенциальных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



«По любой встрече между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров», — заявил Миллер.

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По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

«Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины», — добавил представитель Госдепартамента США.

Как сообщалось, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид по просьбе папы римского Франциска хочет «организовать» встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным.