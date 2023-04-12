Переговоры с Путиным возможны только в Гааге — глава МИД Литвы 12 апреля, 16:12 Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным возможны только в Международном уголовном суде, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом сообщает Delfi.

«Сесть за стол можно по-разному. Это можно сделать как на линкоре USS Missouri (где Япония безоговорочно капитулировала перед американцами после Второй мировой войны) или это можно сделать путем реальных переговоров между двумя партнерами. Но теперь, когда Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, я не вижу другого места, чтобы сесть с ним, кроме как в Гааге», — заявил Ландсбергис.

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Глава МИД Литвы напомнил, что переговоры с Россией о перемирии могут закончиться новым конфликтом в будущем.

«В прошлом мы видели, к чему приводят переговоры с Россией. В 2008 году президент Франции Николя Саркози говорил с Путиным о прекращении войны в Грузии. И каков был результат? Вторжение в Украину в 2014. Затем западные лидеры также начали переговоры о перемирии. И что последовало за этим? Вторжение в 2022. Поэтому меня и моих соотечественников крайне сложно убедить в том, что разговор с кем-то в России о перемирии — это не начало очередного конфликта в будущем», — добавил Ландсбергис.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, главу кремлевского режима могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова и спикер Кремля Дмитрий Песков считают ордер «юридически ничтожным», так как страна-агрессор не является участницей Римского устава.