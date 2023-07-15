«Нужно смотреть правде в глаза». Глава МИД Германии рассказала, есть ли возможность переговоров с Путиным 15 июля, 14:58 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление она сделала в интервью Bild.

На вопрос, есть ли возможность вести переговоры с Путиным, Бербок ответила «нет».

«Я бы хотела, чтобы мы могли договориться. Но на данный момент дело не в том, чего мы желаем, а в том, что нужно смотреть правде в лицо… А это жестокая российская захватническая война», — заявила министр.

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Она подчеркнула, что параллельно с поставками оружия МИД Германии ежедневно делает все, чтобы «дипломатическим путем попытаться остановить эти жестокие атаки со стороны России».

На вопрос, предполагает ли она «падение» Путина в ближайшее время, Бербок ответила, что не владеет такой информацией и не знает, сколько еще продлится война.

«Я понятия не имею. Именно в этом и дело. Мы не знаем, когда эта война закончится. Мы не знаем, что происходит в России. Потому что мы имеем дело не со страной, которая, как и мы, к счастью, является демократической», — подчеркнула она.

11 июля сообщалось, что Федеральное правительство Германии подготовило новый пакет вооружения для Украины. По данным источников немецкого издания Spiegel, планируется поставка средств ПВО, боевых машин пехоты, боеприпасов и беспилотников стоимостью 600 миллионов евро.

Как пишет Spiegel, самыми ценными в этом пакете могут стать пусковые установки к Patriot и ракеты к ним.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности относительно дополнительных пусковых установок Patriot и ракеты для них от Германии.

14 июля Шольц заявил, что поставки вооружения в Украину от Германии с начала полномасштабного вторжения России достигнут объемов на общую сумму около 17 миллиардов евро до 2027 года.

Как отметил канцлер ФРГ, его страна после США является лидером по оказанию Украине поддержки, в том числе и в военном плане.