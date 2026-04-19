Европейские страны опасаются, что США могут заключить " поверхностную" сделку с Ираном , которая не приведет к решению глубинных проблем. Об этом пишет Reuters в воскресенье, 19 апреля, ссылаясь на дипломатов, которые ранее вели переговоры с Тегераном.

По словам собеседников, европейцы обеспокоены, что «неопытная» американская переговорная команда настаивает на заключении быстрого рамочного соглашения с Ираном по ядерной программе и отмене санкций, а затем будет вести технически сложные переговоры.

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«Проблема не в том, что соглашения не будет. Проблема в том, что будет заключено плохое предварительное соглашение, которое повлечет бесконечные дальнейшие проблемы», — отметил высокопоставленный европейский дипломат.

В то же время в Белом доме отвергли критику.

«Президент Трамп обладает проверенным опытом заключения выгодных сделок от имени Соединенных Штатов и американского народа, и он согласится только на ту сделку, которая ставит Америку на первое место», — отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По словам собеседников Reuters, ядерная составляющая остается самой противоречивой частью соглашения. Как отметил один из европейских дипломатов, «американцы считают, что вы соглашаетесь на три-четыре пункта в пятистраничном документе — и на этом все, но в ядерном вопросе каждая статья открывает двери для еще десятка споров».

«На это (переговоры с Ираном — ред.) ушло 12 лет и огромная техническая работа. Разве кто-то серьезно считает, что это можно сделать за 21 час?» — отметила дипломат Федерика Могерини, которая координировала переговоры с 2013 до 2015 года.

Переговоры США с Ираном — что известно

В ночь на 8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился на прекращение огня с Ираном на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Он указал, что Соединенные Штаты уже «достигли и превысили все военные цели», а также «значительно продвинулись» в достижении окончательного мирного соглашения.

10 апреля американский президент предупредил Иран, что Штаты могут возобновить военные действия, если не будет заключено мирное соглашение.

12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в Пакистане заявил, что переговоры с Ираном завершились безрезультатно.

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В этот день близкое к Корпусу стражей исламской революции иранское информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран в ходе переговоров отверг условия Вашингтона по Ормузскому проливу и ядерной энергетике.

17 апреля Дональд Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

На борту самолета Air Force One Трамп сказал журналистам, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если переговоры не приведут к заключению соглашения до 22 апреля.

22 апреля истекает срок временного перемирия между США и Ираном.