«Такого не будет». Данилов категорически отверг возможность «сделки» между Западом и Путиным без участия Украины 14 октября, 16:28 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Россия не сможет заключить никаких договоренностей с мировым сообществом, которые касались бы Украины, без участия самой Украины, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом он заявил в интервью НВ, комментируя недавнюю встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в Астане, где они, как ожидалось, планировали обсудить идею о переговорах РФ и Запада.

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«Никаких договоренностей без нашей страны, за нашими спинами никто делать не будет. Если кто-то считает, что это можно сделать, это большая ошибка. Мы доказали, что должны быть участниками всех этих процессов. Если кто-то считает, что без нашего участия можно решать нашу судьбу, то [он ошибается]. Еще раз подчеркиваю: такого не будет», — подчеркнул Алексей Данилов.

По его словам, публичная позиция Украины, которую ежедневно высказывает в частности и Владимир Зеленский, «не позволит им делать за нашими плечами, за нашими спинами то, что кто-то там себе намечтал в Кремле».

«Если у Путина есть мечты, что он может тем или иным путем склонять тех или иных лидеров стран к таким вещам, то мы понимаем, где мы находимся, понимаем современный мир, как он работает», — отметил секретарь СНБО.

11 октября официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс так ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы к переговорам с Западом: «Мы не считаем это конструктивным и законным предложением о начале диалога и дипломатических усилий, которые совершенно необходимы для окончания этой жестокой агрессивной войны, развязанной против народа и правительства Украины».



4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку России аннексировать захваченные территории Украины. Соответствующий указ Зеленского был подписан 30 сентября, в день фарса аннексии в Москве. В документе говорится, что СНБО решил констатировать невозможность проведения переговоров с Путиным.

С начала вторжения РФ Турция пыталась взять на себя роль основного посредника в переговорах с Россией.