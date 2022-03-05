Третий раунд переговоров делегаций Украины и России состоится 7 марта — Арахамия

5 марта, 19:01
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Украинская и российская делегации провели уже два раунда переговоров, третий должен состояться 7 марта (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Украинская и российская делегации провели уже два раунда переговоров, третий должен состояться 7 марта (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Следующий раунд переговоров Украины и России состоится в понедельник, 7 марта, заявил глава фракции Слуга народа и член украинской делегации Давид Арахамия.

«Третий раунд переговоров состоится в понедельник», — написал он в Facebook.

Накануне в Офисе президента Украины заявили, что третий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в эти выходные — 5 или 6 марта.

https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209379123952506

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, на котором стороны «достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения».

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций на белорусской границе прошел 28 февраля. По их итогам стороны разъехались в столицы для консультаций. Переговоры проходили на фоне обстрела Россией украинских городов.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Российская делегация Украинская делегация Давид Арахамия Война России против Украины

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