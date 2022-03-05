Третий раунд переговоров делегаций Украины и России состоится 7 марта — Арахамия 5 марта, 19:01 Цей матеріал також доступний українською Украинская и российская делегации провели уже два раунда переговоров, третий должен состояться 7 марта (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Следующий раунд переговоров Украины и России состоится в понедельник, 7 марта, заявил глава фракции Слуга народа и член украинской делегации Давид Арахамия.

«Третий раунд переговоров состоится в понедельник», — написал он в Facebook.

Накануне в Офисе президента Украины заявили, что третий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в эти выходные — 5 или 6 марта.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, на котором стороны «достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения».



Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций на белорусской границе прошел 28 февраля. По их итогам стороны разъехались в столицы для консультаций. Переговоры проходили на фоне обстрела Россией украинских городов.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия должна прекратить бомбардировки украинских городов, прежде чем можно будет вести содержательные переговоры относительно прекращения огня.

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