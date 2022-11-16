Путин не готов к переговорам — Курт Волкер

16 ноября, 14:09
Поделиться:
Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам с Украиной, уверен Курт Волкер (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам с Украиной, уверен Курт Волкер (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Специальный представитель Правительства США по Украине в 2017—2019 годах и постоянный представитель США при НАТО в 2008—2009 годах Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин не готов к переговорам с Украиной.

«Действительно, раздаются определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры. Раньше или позже. Но, думаю, администрация ясно заявила о том, что такие разговоры нужно прекратить. И она отметила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам», — сказал он во время онлайн-дискуссии Киевского безопастностного форума, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=zVz-Lr08iBA

Волкер напомнил, что Украина четко обозначила условия проведения подобных переговоров.

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) «Только ультиматумы». Зеленский заявил, что пока не готов вести переговоры с Россией

«Россия должна покинуть всю территорию Украины. Это условие, четко определенное для переговоров. Равно как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и так далее», — сказал бывший спецпредставитель правительства США по Украине.

Курт Волкер также подчеркнул, что Путин должен понять, что проигывает.

«Украина должна освобождать свои территории, Путин должен понять, что он проигрывает, а российский истеблишмент и российский народ также должны понять, что они побеждены», — сказал он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Читайте также:

После того, как ВСУ освободили Херсон, представители Вашингтона заговорили о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak) Советы генерала Милли. Известные украинцы — о том, нужны ли мирные переговоры с РФ сейчас, когда мы наступаем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

  • восстановление территориальной целостности;
  • уважение к Уставу ООН;
  • возмещение всех убытков, причиненных войной;
  • наказание каждого военного преступника;
  • гарантии, что вторжение не повторится.

Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на то, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Переговоры с Россией Война в Украине Владимир Зеленский Российско-украинская война Курт Волкер Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X