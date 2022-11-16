Путин не готов к переговорам — Курт Волкер 16 ноября, 14:09 Российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам с Украиной, уверен Курт Волкер (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Специальный представитель Правительства США по Украине в 2017—2019 годах и постоянный представитель США при НАТО в 2008—2009 годах Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин не готов к переговорам с Украиной.

«Действительно, раздаются определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры. Раньше или позже. Но, думаю, администрация ясно заявила о том, что такие разговоры нужно прекратить. И она отметила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам», — сказал он во время онлайн-дискуссии Киевского безопастностного форума, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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Волкер напомнил, что Украина четко обозначила условия проведения подобных переговоров.

«Россия должна покинуть всю территорию Украины. Это условие, четко определенное для переговоров. Равно как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и так далее», — сказал бывший спецпредставитель правительства США по Украине.

Курт Волкер также подчеркнул, что Путин должен понять, что проигывает.

«Украина должна освобождать свои территории, Путин должен понять, что он проигрывает, а российский истеблишмент и российский народ также должны понять, что они побеждены», — сказал он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Издание Politico сообщило, что Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ, указывая на то, что в перечисленных условиях нет невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

На фоне сообщений о выводе войск РФ из Херсона в Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной «с учетом нынешних реалий».