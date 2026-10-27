Российский диктатор Владимир Путин готовится провести телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре по поводу перспектив мирного урегулирования войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Обновлено в 11:47 Позже в канцелярии президента Финляндии сообщили, что он вместе с премьер-министром Норвегии провел телефонный разговор с Путиным. Стубб охарактеризовал переговоры как «откровенные и содержательные».

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В канцелярии отметили, что они обсудили войну России против Украины, дипломатические усилия по ее завершению, а также перспективы восстановления мира и стабильности в Европе. Кроме того, в ходе разговора лидеры Норвегии и Финляндии стремились напрямую донести до Путина свои позиции относительно будущих переговоров. Этот контакт также был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

11:40 По словам собеседников, их разговор может состояться уже во вторник, 27 октября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос о комментарии. Представительница правительства Норвегии Рагнхильд Сименстад также не предоставила оперативного ответа, а офис Стубба не прокомментировал эту информацию.

В издании отметили, что если разговор состоится, он станет первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.

23 октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и не стоит возлагать на нее завышенные надежды.