«Не просто так. Это то, что пообещали американцы». Зачем Путину переговоры с Европой — Несвитайлов

28 октября, 03:03
Google Читайте NV в Google
Виткофф и Путин во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября 2026 года (Фото: Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)

Виткофф и Путин во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября 2026 года (Фото: Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире Radio NV объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин начал переговоры с Европой — в частности, с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Я думаю, что это, вероятнее всего, может быть следствием последних заявлений [помощника Путина Юрия] Ушакова, которые он сделал по поводу того, что Европа должна быть за столом переговоров, потому что они там должны играть важную роль.

Реклама

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин НАТО Россия-ЕС Война России против Украины Radio NV

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies