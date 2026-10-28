Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире Radio NV объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин начал переговоры с Европой — в частности, с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Я думаю, что это, вероятнее всего, может быть следствием последних заявлений [помощника Путина Юрия] Ушакова, которые он сделал по поводу того, что Европа должна быть за столом переговоров, потому что они там должны играть важную роль.