«Не просто так. Это то, что пообещали американцы». Зачем Путину переговоры с Европой — Несвитайлов
Виткофф и Путин во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября 2026 года (Фото: Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS)
Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире Radio NV объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин начал переговоры с Европой — в частности, с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
Я думаю, что это, вероятнее всего, может быть следствием последних заявлений [помощника Путина Юрия] Ушакова, которые он сделал по поводу того, что Европа должна быть за столом переговоров, потому что они там должны играть важную роль.