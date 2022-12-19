Лукашенко после встречи с Путиным в Минске заявил, что «люди оценят решения» 19 декабря, 20:31 Глава кремлевского режима Владимир Путин и его приспешник Александр Лукашенко в Минске, 19 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский и беларусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 19 декабря, провели переговоры в Минске.

По итогам встречи, которая длилась два с половиной часа, самопровозглашенный «президент» Беларуси заявил пропагандистам, что они с Путиным «обсудили весь комплекс вопросов беларусско-российских отношений» и «дальше будет легче».



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«Думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», — утверждает Лукашенко.

Глава кремлевского режима сказал, что договорился со своим приспешником о новых совместных «военных учениях» и о создании «новой военной техники». Путин также фантазировал о том, как его режим вместе с режимом Лукашенко «эффективно и сообща борется с санкциями».



Официально Путин и Лукашенко обсуждали вопросы, касающиеся «союзного государства», в частности, энергетику и экономику. Беларусский диктатор заявил, что сейчас «фактически определяется будущее белорусского и российского народов».

На пресс-конференции Лукашенко также сказал, что его режим подготовил самолеты для «специфических боеприпасов», продолжая продвигать фейк о якобы «угрозе безопасности» Беларуси: «Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то, я вас несколько раз информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ союзного государства».