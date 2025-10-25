Сербия также заявила о готовности принять мирные переговоры между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Белград готов стать площадкой для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News .

«Сербия также среди стран, которые предлагают свои добрые услуги, учитывая наше прошлое и тот факт, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, — чтобы попытаться, если будет интерес, провести любые переговоры о том, как положить конец этой ужасной трагедии, приведшей к стольким смертям и разрушениям», — заявил Джурич.

Глава сербского МИД подчеркнул, что война в Украине должна быть прекращена «немедленно». По его словам, Белград «в принципе поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в пределах их границ, признанных ООН», включая Украину.

24 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также говорил, что Турция может стать местом для встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, если ее не удастся организовать в Будапеште.

В Белом доме заявляли, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина все еще возможна, но она «должна дать ощутимый положительный результат».

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.