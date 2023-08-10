Осторожно отдаляется от России. Почему участие Китая в конференции в Джидде невозможно переоценить — американская журналистка 10 августа, 06:25 NV Премиум Спецпредставитель КНР Ли Хуэй принимал участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии (Фото:REUTERS/Thomas Peter/File Photo)

Встреча дипломатов и советников по безопасности в Саудовской Аравии нанесла огромный ущерб России и заставила многих переосмыслить войну, это произошло прежде всего из-за присутствия представителей КНР. Об этом пишет в своей колонке журналистка, старший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис.



Хотя встреча была закрытой и публичного заявления после ее завершения не последовало, она доказала, что ужасная война, которую диктатор Владимир Путин ведет в Украине, «дала метастазы», смертельно опасные для московского режима, отметила Фрэнсис.

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«Значение конференции в Саудовской Аравии и участие в ней Китая невозможно переоценить. [Председатель КНР] Си Цзиньпин был важнейшим союзником России, но начал дистанцироваться после того, как Путин нанес удар ножом в спину, когда объявил об их „безграничной дружбе“ в феврале 2022 года, не сказав при этом Си, что через несколько дней он вторгнется в Украину и разрушит мировой порядок. С тех пор Си отдаляется, но осторожно», — говорится в колонке.