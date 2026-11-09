Украинские военные на позиции в Донецкой области, всю территорию которой требует Россия на переговорах (Фото: REUTERS/Stringer)

Украина и Россия в частных беседах демонстрируют "определенную гибкость " в отношении возможного обмена территориями, заявил американский чиновник на брифинге для журналистов накануне переговоров в Абу-Даби, сообщает Reuters в понедельник, 9 ноября.

Как напоминает агентство, публично обе стороны занимают непримиримые позиции по территориальному вопросу: Украина хочет вернуться к границам, существовавшим до вторжения, а Путин требует весь Донбасс. Однако, по словам чиновника, в закрытых переговорах стороны демонстрируют потенциал для «компромисса».

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В то же время договоренности касательно территорий, вероятно, будут обсуждаться на завершающем этапе переговоров, после согласования других вопросов, в частности послевоенной архитектуры безопасности, пишет Reuters. Одной из главных тем в Абу-Даби станут гарантии безопасности для Украины, включая возможную защиту по образцу статьи 5 НАТО.

Представитель властей отметил, что в США настроены с осторожным оптимизмом, хотя переговоры и займут определенное время. «Это первый раз, когда, по моим ощущениям, мы видим реальное желание российской стороны завершить [войну]», — сказал он.

Американскую сторону на переговорах будут представлять спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам чиновника, после Абу-Даби они могут отправиться в Россию, чтобы встретиться с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что никогда не признает территорию Украины российской. Также он говорил, что Украина готова согласиться на мирное соглашение, которое предусматривало бы заморозку боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

Трехсторонние переговоры Украины, США и России пройдут в Абу-Даби 10−11 ноября. Это будет первая встреча в таком формате с февраля. Москву будет представлять делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским; в ее состав впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Как сообщало агентство Bloomberg, уровень российской делегации в этот раз выше, чем на предыдущих раундах.

Украинскую делегацию, по данным СМИ, возглавил глава СВР Рустем Умеров. Он сообщил, что одновременно в Абу-Даби будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. Франция заявила, что будет представлять Европу, тогда как в Кремле настаивают на формате без участия европейцев.

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Как сообщил журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу после того же брифинга, американские официальные лица не ожидают подписания соглашения в Абу-Даби. По их словам, цель встречи — прояснить позиции сторон и определить рамки для дальнейших переговоров, а Россия по-прежнему требует всю Донецкую область.