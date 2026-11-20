Советники по вопросам безопасности Франции, Германии и Великобритании могут уже в ноябре посетить Москву для переговоров с Кремлем о мирном урегулировании войны в Украине. Такое предложение выдвинул помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, однако окончательного решения о поездке пока нет.

Об этом в пятницу, 20 ноября, Радио Свобода сообщили несколько источников на условиях анонимности.

В канцелярии канцлера Германии в ответ на запрос Радио Свобода не стали прямо комментировать возможность визита в Москву, а вместо этого напомнили о заявлении Фридриха Мерца от 19 ноября.

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Тогда он подтвердил готовность Берлина к переговорам с Россией и выразил надежду, что в ближайшее время состоятся переговоры с участием Украины, России, Европы и США, которые, в частности, могут пройти в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Конечно, мы готовы вести переговоры с Россией. Мы всегда об этом говорили. Ожидается, что в ближайшее время состоятся переговоры с участием Украины, России, Европы и США. Они могут пройти, например, в Объединённых Арабских Эмиратах», — сказал Мерц.

13 ноября на неформальном саммите в Дублине лидеры ЕС согласовали, кто будет представлять Европу на возможных прямых переговорах с Россией. Это формат Е5: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, а также представители евроинститутов — Еврокомиссии и Евросовета.

На последнем раунде переговоров с Россией в Абу-Даби 11−12 ноября присутствовали советники по вопросам безопасности Германии, Франции, Великобритании и Италии, а также представители Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО. Однако они проводили консультации с Украиной и США отдельно — непосредственно к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией их не допустили.

Германию в Абу-Даби представлял советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, Францию — дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, Великобританию — советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

19 ноября Politico со ссылкой на четырёх европейских чиновников, знакомых с ходом беседы, сообщило, что Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Украине.

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Трамп заявил, что Путин «серьёзно настроен на мирные переговоры по Украине».

19 ноября в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась около полутора часов, и по её итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков и раскритиковали МКС.

Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин затрагивали этот вопрос на двусторонней встрече.