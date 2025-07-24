США сокращают переговоры о прекращении огня в Газе и обвиняют ХАМАС в отсутствии «добросовестности»

Уиткофф заявил о сворачивании переговоров о прекращении огня в Газе (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

США сокращают участие в переговорах по прекращению огня в Газе между Израилем и ХАМАС и отзывают свою переговорную группу из Катара для консультаций. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет АР .

По его словам, такое решение приняли после последнего ответа ХАМАС, который «свидетельствует об отсутствии настоящего стремления остановить боевые действия».

«Хотя посредники приложили значительные усилия, ХАМАС не является скоординированным или действует добросовестно. Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и попробуем создать более стабильную среду для народа Газы», — сказал Уиткофф.

Как отмечает Politico, провал переговоров произошел на фоне настаиваний Виткоффа по восстановлению хрупкого прекращения огня, заключенного во время перехода администраций Джо Байдена к администрации Дональда Трампа. По данным Организации Объединенных Наций, Израиль с тех пор взял Газу под почти полную осаду, и почти каждый третий человек в анклаве несколько дней находится без еды.

Непонятно, какую тактику Вашингтон теперь будет использовать, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАС. Заявление Виткоффа может быть переговорной тактикой, чтобы попытаться заставить группу изменить курс в дискуссиях, отмечает издание.

24 июля американские, британские и французские медиа Reuters, ABC News, AP, BBC и AFP заявили, что их журналисты в секторе Газа голодают.

Как сказано в заявлении, сейчас журналисты сталкиваются с теми же «ужасными обстоятельствами, что и те, о ком они освещают события».

Кроме этого, Reuters, ABC News, BBC и AFP призвали Израиль поставлять продукты питания для жителей сектора Газа.

20 июля ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в Дейр-эль-Бала — районе в центре сектора Газа. Ранее израильская армия не применяла здесь сухопутное наступление.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

7 июля BBC написало, что группировка ХАМАС потеряла контроль над около 80% территории сектора Газа. 5 июля группировка заявила, что в «позитивном духе» ответила на предложение США о прекращении огня в секторе Газа и готова начать переговоры о реализации соглашения.

6 июля стало известно, что Израиль отправит делегацию в Катар для переговоров о возможном соглашении об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, несмотря на требования ХАМАС, которые считаются «неприемлемыми».