«Не мгновенный процесс». Переговоры по дополнительному пакету помощи США для Украины могут занять недели — CNN 28 апреля, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Переговоры по пакету помощи США для Украины на сумму 33 миллиарда долларов могут занять недели, сообщает СNN со ссылкой на источники в Демократической и Республиканской партиях США.

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Источники заявили, что есть много вопросов, которые необходимо решить в отношении помощи Украине, включая законодательную формулировку. По их оценкам, весь процесс займет недели, пока в обеих палатах не будут проведены окончательные голосования.

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Высокопоставленный помощник Демократической палаты сказал, что запросу о помощи еще предстоит пройти долгий путь в обеих палатах.

«Предстоят двухпалатные, двухпартийные переговоры по дополнительному запросу. Необходимо также разработать формулировку. Также не решено, какая палата будет работать над продвижением. Это не мгновенный процесс», — заявил он.

28 апреля, президент США Джо Байден сообщил, что направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.

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