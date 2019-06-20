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В ЕС ожидают обоюдных шагов для разблокирования работы Минской группы

Сегодня, 15:23
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В ЕС ожидают обоюдных шагов для разблокирования работы Минской группы - фото

ec.europa.eu

Хьюг Мингарелли

Разблокирование работы Трехсторонней контактной группы в Минске возможно после того, как обе стороны конфликта предпримут позитивные шаги.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Что касается действий, которые могут способствовать работе минской группы, то мы считаем, что не только Украина должна делать первые шаги, они также должны быть сделаны второй стороной. Ибо события происходившие, я имею в виду и захват украинских государственных предприятий, и введение рубля, как платежного средства, на оккупированных территориях… неприемлемы», — сказал дипломат.

Мингарелли подчеркнул, что Брюссель выступал против введения экономической блокады против оккупированных территорий, а также всегда поддерживал выплату пенсии и других социальных выплат гражданам оккупированного Донбасса.

По его мнению, экономическая связь с Донбассом может способствовать дальнейшей реинтеграции местного населения в украинское общество.

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Напомним, что 5 июня после заседания ТКГ в Минске — первого при президентстве Владимира Зеленского — Леонид Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

На следующем заседании Кучма уточнил, что пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны о торговой блокаде возможен только после возвращения законным владельцам предприятий и компании, «национализированных» боевиками террористических «ДНР/ЛНР».

Теги:   Евросоюз Минские переговоры Хьюг Мингарелли Донбасс

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