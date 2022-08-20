Стратегия «Донбасс плюс». Путин будет добиваться переговоров, пик давления Кремля придется на октябрь-ноябрь — Климкин

20 августа, 15:10
Путин осознал критичность «санкционной удавки», считает Климкин (Фото:Russian presidential press-service/Nikita Orlov/Sputnik via REUTERS)

Путин осознал критичность «санкционной удавки», считает Климкин (Фото:Russian presidential press-service/Nikita Orlov/Sputnik via REUTERS)

Российскому диктатору Владимиру Путину сейчас очень нужны переговоры, поэтому он будет пытаться «играть» — торговаться захваченными территориями, то раскручивать, то притормаживать эскалацию, искать контакты на Западе и так далее, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В интервью Радио НВ он назвал нынешнюю стратегию Кремля «Донбасс плюс».

«Это фактически та же стратегия, которой Путин руководствовался по отношению к Донбассу. Только стратегия уже в масштабах Украины. И он хочет быть в состоянии притормаживать войну, потом ее снова раскручивать, поднимать градусы, ставки, потом снова их опускать. Ему очень критично нужны переговоры», — сказал дипломат.

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По его мнению, значительная часть российской элиты уже понимает, что под санкциями Россия «последовательно уходит в никуда», о чем свидетельствует резкое падение поступлений в федеральный бюджет.

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«Это пока что кусает, потом хватает постепенно и жестко за горло. А дальше будет реально давить на Россию, как удавка. И это понимает Путин, это понимают ключевые российские элиты. Поэтому они сейчас будут пытаться играть. Зафиксировать территории, затем торговаться этими территориями, вопросом так называемой демилитаризации и другими вещами», — сказал Климкин.

РФ уже ищет тайные и прямые каналы на Западе, через которые вбрасывает тезис о «дикой желательности переговоров», отметил он. Также Кремль, по словам Климкина, будет тянуть время, чтобы сыграть на возможных осложнениях внутриполитической ситуации в Штатах, особенно после довыборов в Конгресс в ноябре.

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«Вы видите, что начинается в Европе? Это какой-то безумный драйв, безумная волна российской деятельности, причем и спецслужб, и всего чего угодно, разгон месседжа о том, что будет все плохо зимой, что без российского газа никак, что будут потеряны рабочие места, что будут платить все за электроэнергию и газ вдвое больше… Я думаю, что кульминация будет в октябре и ноябре. И именно на эти месяцы, и на декабрь, конечно, придется максимальное желание и давление относительно какой-то формы переговоров», — добавил экс-министр.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Владимир Путин Павел Климкин Санкции против России Переговоры с Россией Радио НВ Война России против Украины

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