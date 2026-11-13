Виткофф заявил о подготовке нового раунда переговоров о завершении войны в Украине

Специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Дублине 12 ноября 2026 года (Фото: Zelenskiy/Official/Telegram)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом он заявил в ночь на пятницу, 13 ноября, во время пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У нас уже запланирована следующая встреча, и мы все будем прилагать максимум усилий для достижения этой цели», — заявил Виткофф.

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В то же время спецпредставитель Трампа не уточнил, когда именно состоится встреча и кто примет в ней участие.

Владимир Зеленский также подтвердил, что в ближайшее время состоится еще одна встреча. По его словам, следующий раунд мирных переговоров может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии.

12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи США, Украины и России в Абу-Даби.

Позже российские СМИ сообщили, что кортеж спецпредставителей президента США покинул территорию Кремля. Встреча продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились на встречу с Владимиром Зеленским в Дублин, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кушнер выражал надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.