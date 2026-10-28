Украина хотела бы , чтобы трехсторонняя встреча переговорных групп Украины, США и России в Абу-Даби состоялась до возможной встречи США, Китая и России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

«Посмотрим, что это будет за встреча. Мы очень хотели бы, чтобы наша встреча в Абу-Даби была до этого», — сказал Зеленский.

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27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели из Хельсинки телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия по завершению войны. Инициаторами звонка выступили сами лидеры. Это первый прямой контакт Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, с июля 2025 года, когда с ним беседовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

После разговора Стёре рассказал, что Путин в основном повторял известную позицию по поводу войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом говорили лишь от имени своих стран, а союзников предупредили заранее. Разговор раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Накануне, 26 октября, Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.

Потенционная встреча лидеров США, Китая и России — что известно

18 октября издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что российский диктатор Владимир Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы договориться о завершении войны РФ против Украины на выгодных для Москвы условиях.

В начале сентября помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что лидеры США, России и КНР могут встретиться на саммите АТЭС, который пройдет 18−19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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Трамп сказал, что открыт к участию в трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что пока не дал согласия на встречу, но сделает это, если лидеры Китая и РФ захотят ее провести.

Британское издание The Guardian в редакционной статье от 19 октября написало, что переговоры Трампа, Путина и Си Цзиньпина о будущем Украины без участия Киева станут победой Москвы. Журналисты подчеркнули, что Европа должна противостоять попыткам сильных государств решать судьбу других стран.