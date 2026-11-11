Кушнер надеется, что Путин во время встречи в Москве согласится привлечь Европу к переговорам

США добиваются того, чтобы Европа участвовала в переговорах о завершении войны России против Украины и о послевоенной безопасности.

Об этом в среду, 11 ноября, по завершении переговоров в Абу-Даби заявил спецпосланник США Джаред Кушнер, сообщает The Guardian.

По словам Кушнера, Европа непременно должна участвовать в дискуссии об Украине и безопасности после войны. Он особо отметил свое взаимодействие с европейскими лидерами.

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Посланник выразил надежду, что во время предстоящей встречи в Москве Путин согласится расширить формат переговоров. В то же время Кушнер признал, что между сторонами нет доверия — «и этого следовало ожидать после такого конфликта», — но надеется на прогресс и в этом отношении.

Кушнер также заявил, что встреча Зеленского и Путина была бы полезной, однако Россия хочет добиться большего прогресса, прежде чем согласиться на нее.

Переговоры в Абу-Даби и участие Европы — что известно

10−11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России — первые в таком формате с февраля. В состав украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский, а США представляли Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Вопрос об участии Европы оставался спорным еще до начала встречи. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Европа будет представлена на переговорах и ее позицию озвучит Франция, тогда как в Кремле настаивали, что встречи пройдут без участия европейцев. В итоге перед трехсторонними переговорами Кушнер и Виткофф провели отдельную встречу с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.